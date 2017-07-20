过去12年英国向哈萨克斯坦投资121亿美元

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 据投资和发展部消息，该部部长杰恩斯•哈斯姆别克20日同英国国际贸易部贸易与投资国务大臣格雷格·汉兹举行了会谈。

会谈中，双方就即将在阿斯塔纳召开的哈英政府间合作委员会第四次会议相关事宜、两国投资、经贸、矿产和农业等领域合作发展问题进行了商讨。

哈斯姆别克说："英国是我们在欧洲的主要战略合作伙伴之一。两国各领域合作关系正在不断发展。"

此外，双方还就尽早达成中英哈三方协议，共同落实"丝绸之路经济带"倡议问题进行了讨论。

据了解，目前，共有15班中欧班列过境哈萨克斯坦。2016年，中国-欧洲-中国方向集装箱运输总量达10.5万个标准箱，较去年同期增加两倍（2015年为5万箱）。

新疆至伦敦货运专列于2017年正式通车，全程耗时约18天，比海运节省30多天。

据悉，英国是哈萨克斯坦最重要的商贸合作伙伴，也是哈萨克斯坦五大投资国之一。过去12年，英国向我国投资121亿美元（2005-2017年间），占据哈萨克斯坦外来投资总额5%。

据统计，2017年1-5月，两国双边贸易总额达4226亿美元，同比增长26.4%（2015年为3343亿美元）。其中，出口总额为3317亿美元，同比增长44.3%（2299亿美元）、进口总额为9080万美元，同比增长12.9%（1043亿美元）。

【编辑：小穆】