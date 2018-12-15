12月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 哈通社为各位读者总结12月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月15日，星期六

12月15日是阳历一年中的第349天，离全年的结束还有16（闰年则还有17）。

世界各国/地区节日

国际茶叶日 每年12月15日为国际茶叶日，该节日在盛产茶叶的国家广泛庆祝，其中包括中国、印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、越南、印度尼西亚、肯尼亚、马来西亚、乌干达以及坦桑尼亚。

战地记者纪念日 据非赢利国际组织"新闻标志运动"（Press Emblem Campaign）统计，2014年全球共有128名记者在战争前线被杀害。俄罗斯将12月15日定为遇害的战地记者纪念日，以追悼和敬仰这些为了事实真相而献出生命的勇士。

柴门霍夫日 柴门霍夫日（世界语：Zamenhofa Tago，又称为柴门霍夫节、柴诞节）为每年的12月15日，这一天是世界语（Esperanto）创造者柴门霍夫的生日。是世界语文化中最广泛的庆祝节日。这一天全世界的世界语者举行各种形式的特殊聚会来庆祝这一节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1951年 哈萨克斯坦生态与气候研究院在阿拉木图市成立。

1995年 哈、乌、吉三国元首会议在江布尔市举行。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统批准国家安全战略。

2007年 塔吉克斯坦为在塔阿边境牺牲的哈萨克斯坦士兵设立纪念碑。

2011年 哈萨克斯坦足协正式成为欧足联裁判委员会成员。

2012年 从中国江苏通往哈萨克斯坦的《连云港-阿拉木图》集装箱列车正式运行。

2015年 哈萨克斯坦国家博物馆举行《哈萨克斯坦货币展》。

2017年 哈萨克斯坦代表团出席联合国安理会关于缅甸局势的公开会议。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》首发仪式在阿斯塔纳举行。

2017年 哈通社与阿塞拜疆趋势通讯社签署合作备忘录。

【编译：冰山】