12月19日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月19日 -- 哈通社为各位读者总结12月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月19日，星期三

12月19日是阳历一年中的第353天，离全年的结束还有12（闰年则还有13）。

世界各国/地区节日

联合国南南合作日 联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中, 大会决定每年12月19日为南南合作日，以增强人们对南南合作重要性的认识。

哈萨克斯坦能源日 1998年11月20日，根据总统令，决定每年12月19日为能源日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 内阁签署《关于哈萨克斯坦共和国国家安全委员会》的行政命令。这是建立主权国家安全机构的第一步。

1996年 哈萨克斯坦第一届法官大会举行，会中哈萨克斯坦法官协会正式成立。

1997年 土耳其首都安卡拉举行哈萨克斯坦独立日庆典。

2011年 欧亚经济联盟最高理事会在莫斯科举行。

2012年 美国第一所哈萨克学校正式开学。它是由居住在德克萨斯州休斯敦的同胞在哈萨克斯坦驻美国大使馆的积极支持下创办的。

2015年 哈萨克斯坦驻埃及阿拉伯联合共和国大使馆于2015年12月19日在开罗国家翻译中心举办了哈萨克汗国建国550周年纪念讲习班。

2016年 "萨热阿尔卡短片电影节"首次在阿斯塔纳举行。包括23部电影和5场非竞赛作品参展。

【编译：冰山】