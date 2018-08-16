第12届世贸组织部长级会议将于2020年在哈萨克斯坦举行

哈通社/阿斯塔纳/8月16日-据国家经济部消息，世界贸易组织总理事会会议上，组织成员国一致通过第12届世界贸易组织部长级会议将于2020年在阿斯塔纳举办的相关决议。

这一决议证明了世贸组织成员国对纳扎尔巴耶夫总统领导的经济改革和自由贸易政策的信心。



哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办事处常驻代表贾娜尔•阿伊特詹诺娃表示，对于一个新独立的世贸组织成员国来说，能够举行这样一次重要的会议是一件非常荣幸的事情。哈萨克斯坦方面愿意全面参与会议的议程工作并为其做出贡献。



世界贸易组织总干事罗伯托•阿泽维对哈萨克斯坦总统和政府对此次会议的举行所付出的贡献表示了感谢，并指出这一举措证实了我国对多边贸易体系的支持。



值得一提的是，第11届世界贸易组织部长级会议于2017年12月11日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。会议就为电子商务领域提供协调的监管环境、确定投资地位多变条例等问题进行了讨论。



值得一提的是，世界贸易组织部长级会议是该组织最高决策机构，每两年召开一次，审议世贸组织协议执行和多边贸易体制运作情况，发动多边贸易谈判并审查和指导谈判进展，并应成员要求和在协商一致基础上，对多边贸易协定项下的所有事项做出决定。



在第12届世贸组织部长级会议上，预计将有来自164个世贸组织成员国的贸易代表和来自20个监督国的代表出席，参与总人数将超过4000人。



【编译：达娜】