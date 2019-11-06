国家经济部长：12万名企业家受益于《商业路线图-2020》国家规划

哈通社/努尔苏丹/11月6日—哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫6日在总理府召开的政府会议期间指出，今年共有12万名企业家受益于《商业路线图-2020》国家规划。

部长介绍，《商业路线图-2020》国家规划中涉及了许多诸如补贴部分贷款利率、提供贷款担保和国家补助金、对企业家进行培训等支持措施。

“采取的所有措施使我国在商业领域中取得了显著成果。例如，在世行最新的营商环境报告中，哈萨克斯坦排名全球第25位，与2015年相比上升了16位。中小企业占GDP比重升至28.4%，其总数量较2015年增加40万，达到113万家。此外，就业人口增加30万，达330万人。”达列诺夫说。

据悉，《商业路线图-2020》国家规划的拨款金额达2820亿坚戈。根据结果，政府为1.6万多家中小企业提供财政支持，对10万多名企业家进行培训，并在此框架内制造生产了总价达15.5万亿坚戈产品，缴纳的税款总额近1万亿坚戈。

部长还称，在该商业路线图第二个五年计划框架内，共有12万企业获得了国家资助。超过9000名企业家的贷款得到了补贴，5000名企业家获得贷款担保，10万名公民进行了创业培训。

【编译：达娜】