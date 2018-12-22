12月22日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 哈通社为各位读者总结12月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月22日，星期六



12月22日是阳历一年中的第356天（闰年第357天），离全年的结束还有9天。



世界各国/地区节日



冬至日（Winter Solstice） 是中国农历中一个重要的节气，也是中华民族的一个传统节日，冬至俗称"数九、冬节"、"长至节"、"亚岁"等，时间在每年的公历12月21-23日期间。



津巴布韦国家团结日 每年的12月22日为津巴布韦国家团结日，旨在纪念1987年津巴布韦非洲民族联盟与津巴布韦非洲人民联盟的合并日。



印尼母亲节 每年的12月22日为印度尼西亚母亲节，该节日1953年由前印尼总统苏加诺在妇女代表大会30周年之际决定的。



这一天在哈萨克斯坦历史上



1974年 ГРЭС-1火力发电站建造工程在叶克巴斯图兹市北16公里处开启。



1992年 《哈萨克斯坦共和国国防和武装力量法》获得通过。



1998年 《哈萨克斯坦共和国国家档案基金和档案法》获得通过，规范了哈萨克斯坦国家档案基金文件的存储、使用和在档案领域中的公共关系。



1998年 全国妇女和家庭事务委员会正式成立，以保护家庭利益，并加强妇女在我国政治、社会、经济和文化领域中的积极性。



2000年 "阿伊库列克"儿童杂志首刊正式发行。



2007年 彼得罗巴甫尔为哈萨克斯坦和雅库特政治家马克西姆•阿莫索夫设立纪念牌。马克西姆•阿莫索夫（1897年至1938年）曾担任哈萨克斯坦西部、卡拉干达、哈萨克斯坦北部地区党委第一秘书，并在哈萨克共产党中央委员工作，为哈萨克斯坦的经济发展、哈萨克难民的返乡，以及在住房和就业领域上做出了巨大贡献。1938年，阿莫索夫在吉尔吉斯斯坦受到镇压和枪毙，并在去世后得到平反。



2015年 哈萨克斯坦最大摔跤学院"Qazaq Batyry"在阿斯塔纳成立。



2016年 哈萨克斯坦首个滑雪探险队从南极洲联盟格拉西尔基地向南极进发。



2017年 哈萨克斯坦参加联合国安理会关于阿富汗局势的公开辩论会。



2017年 哈萨克斯坦选手尤利娅•嘉莉什娃在中国台湾举行的猫跳滑雪世界杯上击败了美国选手杰林•加夫和加拿大选手安迪•诺德，获得金牌。