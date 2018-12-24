12月24日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 哈通社为各位读者总结12月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月24日，星期一

12月24日是阳历一年中的第358天，离全年的结束还有7（闰年则还有8）。

世界各国/地区节日

圣诞夜 即圣诞节前夕（12月24日），中文又称"平安夜"（源自著名的圣诞歌曲《平安夜》（Stille Nacht）），在大部分基督教社会是圣诞节庆祝节日之一。圣诞夜传统上是摆设圣诞树的日子，但随着圣诞节的庆祝活动提早开始进行，例如美国在感恩节后，不少圣诞树早在圣诞节前数星期已被摆设。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1944年 阿拜歌剧首次在哈萨克斯坦歌剧芭蕾舞剧院上演。该剧展现了哈萨克著名哲学家和诗人阿拜•库南拜吾勒的一部分生活经历。

1998年 哈萨克斯坦政府颁布了《婚姻与家庭法》，确立和规范了哈萨克斯坦共和国的婚姻家庭关系，确保了对家庭权益的保护，把发展稳定的家庭关系作为哈萨克斯坦国家社会政策的重点。

2002年 哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫被北京大学授予荣誉博士学位。

2004年 哈萨克斯坦共和国总统府在阿斯塔纳正式落成。纳扎尔巴耶夫总统在开幕式上发表讲话，宣布新建筑的名称为"Akorda"。总统府总建筑面积36 720平方米，使用哈萨克斯坦生产的白色大理石和花岗岩建造而成，包括尖顶在内的建筑高度为80米。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳市第二综合医院的开业典礼。

2013年 哈萨克斯坦共和国高精度卫星导航系统地面基础设施的第一个站点在阿克套港口建成。

2016年 美国版《埃尔帕索时报》发布了最佳拳手排名。哈萨克斯坦拳王根纳季•戈洛夫金名列第一。

【编译：冰山】