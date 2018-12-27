12月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 哈通社为各位读者总结12月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月27日，星期四

12月27日是阳历一年中的第361天，离全年的结束还有4（闰年则还有5）。

世界各国/地区节日

建筑师节 每年12月27日为建筑师节。建筑师是指受过专业教育或训练，以建筑设计为主要职业的人。建筑师通过与工程投资方（即通常所说的甲方）和施工方的合作，在技术、经济、功能和造型上实现建筑物的营造。

朝鲜社会主义宪法节 12月27日为朝鲜国家制宪纪念日。

吉尔吉斯斯坦护照-签证工作人员日 1932年12月27日，苏联中央执行委员会和人民委员会颁布了《关于建立全苏联统一护照制度和强制护照登记》的命令。从此，该日被认为护照-签证成立日。2006年8月30日，根据吉尔吉斯斯坦总统令，护照签发部门成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席首都滑冰场开幕仪式。

2007年 阿克托别市为哈萨克著名作曲家哈兹伊扎·朱班诺娃竖立纪念碑。

2010年 古米列夫欧亚国立大学同北京中央财经大学签署合作备忘录。

2011年 哈萨克斯坦科考队将首面国旗竖立在南极。

2012年 哈萨克斯坦东哈州政府与韩国江原道地区政府签署合作备忘录。

2016年 哈萨克斯坦民族和睦大会军事系成立。

2017年 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊別尔艮27日在中国获得"2017金芒果星光大赏"活动"年度最受欢迎男歌手"奖。

2017年 哈通社与哈萨克斯坦国家奥委会签署合作备忘录。

【编译：冰山】