12月29日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 哈通社为各位读者总结12月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月29日，星期六

12月29日是阳历一年中的第363天，离全年的结束还有2（闰年则还有3）。

世界各国/地区节日

蒙古国独立 1911年中国爆发辛亥革命，清朝灭亡，同年蒙古爆发独立运动。12月29日博克多格根称帝"独立"。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦宪法委员会正式成立。

2004年 哈萨克斯坦议会在阿斯塔纳市右岸新议会楼举行首次全体会议。

2005年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于2006 - 2010年国家反腐败方案》决议。

2005年 塞梅市"沙卡热姆" 科学教育杂志首刊正式发行。

2010年 "沙布特2010"创意奖颁奖仪式在阿斯塔纳举行。哈通社为创意青年做出的巨大贡献获得特别奖。

2016年 曼格斯套州"沙勒托别-乌什塔罕-巴斯库德克-贾尔玛"天然气管道正式通气。

2017年 哈萨克斯坦驻保加利亚荣誉领事馆正式开馆。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统签署批准《关于批准哈萨克斯坦共和国与爱尔兰共和国政府间对所得避免双重征税和防止偷漏税公约》的法案。

2017年 国际突厥学院院长克德尔艾里获颁阿塞拜疆"友谊"奖章。

【编译：冰山】