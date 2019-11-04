哈萨克斯坦车辆登记数量较去年增12.2%

哈通社/努尔苏丹/11月4日-- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟统计，2019年前10个月，哈萨克斯坦登记汽车数量较去年同期增长12.2%。

报告期内，共有1 232 872辆汽车在国内车辆管理机构登记备案，其中149 542辆汽车，是由于车主信息更改而进行的重新登记注册。

报告称，哈萨克斯坦市场对电动汽车的需求同比减少2倍。根据2019年10个月的统计显示，仅有24辆为电动汽车。而去年这一时期进行登记的电动车数量为47辆。

同时，二手车交易中，超三分之二即69.3%的汽车为车龄超过10年以上的老旧汽车。

车龄超过20年的汽车占比达41.7%即479 869辆。

数据显示，车龄超过20年的二手车数量从去年的39.6%增长至41.7%；而1-3年的新车数量则有所下降。

以地区计，2018年前10个月重新登记车辆数量最多的地区为阿拉木图州（174410辆）和阿拉木图市（144324辆），以及突厥斯坦州（104689辆）。

而新车登记数量最多的地区为阿拉木图市（1609辆，占比22.1%）、努尔苏丹（987辆，占比13.6%）和阿特劳州（640辆）。

【编译：阿依波塔】