卡斯特罗骨灰12月4日下葬 全国将哀悼9天

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒报道，古巴官方26日宣布，将就革命领袖菲德尔·卡斯特罗去世进行9天公开哀悼。他的骨灰将在12月4日葬于古巴东南部城市圣地亚哥-德古巴。

声明称，11月26日至12月4日，古巴国家公众活动和展览将全部停止，全国公共建筑和军事设施均降半旗。卡斯特罗的骨灰将在全国进行4天游行，并于12月4日下葬。

此前，古巴古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗宣布，菲德尔·卡斯特罗的遗体将于当地时间26日火化。

卡斯特罗1926年8月13日出生于古巴东方省比兰镇。他1950年毕业于哈瓦那大学，获法学博士学位。在大学期间，他积极参加爱国学生运动。1961年，卡斯特罗指挥古巴军民打败美国支持的古巴流亡分子的突袭，取得了著名的吉隆滩之战（美国称为猪湾事件） 的胜利。在1981年、1986年、1993年、1998年2月和2003年3月的选举中获胜，连任国务委员会主席。

卡斯特罗在维护民族独立、不畏强暴方面表现出的大智大勇，赢得了世界各国人民，尤其是拉美人民的钦佩，人们称赞他是"吓不怕、压不垮、打不倒的大胡子"。



【编辑：木合塔尔·木拉提】