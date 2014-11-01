约旦现12个巨石圈遗址 最大直径500米

哈通社阿斯塔纳电，据参考消息网10月31日报道，英媒称，在约旦境内，散布着12个巨石圈，这些巨石圈只有在高空或通过卫星图像，才可完全看得见。

据英国《每日邮报》网站10月30日报道，这些巨石圈的直径在220米至455米之间。人们在20世纪20年代首次从空中发现了巨石圈。考古学家分別于1930年、1953年及2002年对其进行测量，获得了有关它们形状、大小及位置等更多信息。 其中8个巨石圈位于约旦中西部的瓦迪哈萨与沙雷悬崖边缘之间。另外4个巨石圈另成一组，位于艾兹赖格绿洲正北部。2002年，卫星图片显示敘利亚霍姆斯附近也有一个巨石圈。 西澳大利亚大学研究员戴维•肯尼迪教授解释称："在中东地区，有许多大圆圈或椭圆形石头建筑。大多数都是简单的圆圈，但也有部分石圈凸显出明显的几何图形，虽然稍微有点变形。"他还说，这些巨石圈建造很简单，通常由未经切割的石头垒成的矮墙组成。 报道称，要测定这些巨石圈的年代困难重重，但巨石圈内部及周围的原材料都始于红铜时代和青铜时代（公元前2000年至公元前4500年）。 一些巨石圈还包含更晚期的原材料，尤其是可追溯到公元前1世纪至公元前7世纪的罗马时期。 肯尼迪教授还说，这些巨石圈最初并没有开口处，但现在一些巨石圈有可以穿行而过的通道或"便门"。 举例而言，位于沙漠公路移动250米出的J4巨石圈有7处裂口。肯尼迪教授说，这样的情况"很可能是偶然现象"，但它们的用途仍不明确。 肯尼迪教授说，考古学家需要进一步挖掘遗址，以对其结构和用途有更多的了解。为获得更多的发现，他的团队将对卫星图片进行搜索。 航拍图曝光约旦神秘巨石圈 最大直径500米 据英国《每日邮报》10月30日报道，通过航拍和卫星图片可以看到，在约旦境内有12个巨大石圈。目前，西澳大利亚考古学家正在为这些巨石圈拍摄纪录片，希望能引起更多人关注，并对它们代表的意义进行更多研究。 这些巨石圈的直径从220米到455米不等，第一个巨石圈是20世纪20年代从空中发现的。考古学家分别于1930年、1953年以及2002年对其进行测量，获得有关它们形状、大小以及位置等更多详细信息。其中8个巨石圈位于约旦中西部的瓦迪哈萨（Wadiel-Hasa）与沙雷悬崖边缘之间。另外4个巨石圈另成一组，位于阿兹拉克（Azraq）绿洲正北部。2002年，卫星图片显示叙利亚霍姆斯（Homs）附近也有一个巨石圈。 西澳大利亚大学研究员大卫•肯尼迪（DavidKennedy）解释称："在中东地区，有许多巨大圆形或椭圆形石头建筑。大多数都是简单的圆圈，但也有部分石圈显示出明确的几何图形，虽然稍微有点儿扭曲。"他还称，这些巨石圈建造很简单，通常用未经切割的石头垒成矮墙即可。但是鉴于巨石圈的精确度，这个过程可能不会太快。 肯尼迪教授解释称，建筑师可能将绳子绑在巨石圈中心的柱子上，将柱子当成圆心，绳子当半径。有迹象显示，建造者在施工过程中至少很在乎石头的形状以及摆放方式。研究人员称，阿兹拉克近年来快速扩张已经毁掉巨石圈的构造。