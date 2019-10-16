台风“海贝思”造成日本12个都县73人死亡

哈通社/东京/10月16日 -- 据日本NHK电视台报道，由今年第19号台风海贝思带来的创纪录暴雨，全日本12个都县截至目前已有74人死亡，11人失踪。

日本共同社消息称，地质灾害在19个都县共发生170起。7县的52条河流共73处决堤，正在加紧进行搜救和修复工作。据国土地理院估算，浸水地区的水深在水户市那珂川流域最深约7.2米，阿武隈川流域的福岛县国见町川内附近最深约5.2米。

据日本国交省北陆地方整备局称，千曲川决堤导致长野市穗保地区周边约950公顷大规模浸水，其中约84%已经消退，包括长野市的北陆新干线车辆基地。

15日还发现北陆新干线长野至饭山区段遭遇水淹导致信号装置严重受损。东日本铁路公司（JR东日本）称，东京至金泽区段全线恢复至少需要1～2周时间。

据日本总务省消防厅介绍，住宅地板上方浸水的有5785栋，地板下方浸水的有4177栋。据各电力公司称，截至15日晚9点仍有8县约1.7万户停电。厚生劳动省汇总的数据显示，12个都县超过12.8万户依然停水。

根据日本文部科学省汇总的数据，由于上下学道路中断及交通瘫痪，12个都县的国公私立中小学等共283所学校15日停课。各都县中福岛县最多有118所，另外11个都县的121所学校缩短上课时间。