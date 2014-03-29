韩国将向菲律宾出口12架FA-50战机

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯媒体报道，韩国防卫事业厅和大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)周五消息，韩国飞机制造商--韩国航空宇宙产业公司(KAI)生产的12架FA-50战斗机将通过政府之间的贸易方式出口至菲律宾。

当地时间当天下午3时，韩菲双方在菲律宾国防部办公大楼举行了正式合同的签署仪式。菲律宾国防部长伏尔泰•加斯明、KOTRA社长吴永镐、防卫事业厅厅长李庸杰、KAI社长河成龙等重要人士出席了活动。

此次出口规模为4.2亿美元，韩方需在合同生效后的3年2个月之内将飞机全部交付给菲方。韩国产轻型战斗机FA-50是对高级教练机T-50进行改良的机型，由KAI和洛克希德•马丁公司联合研发。T-50曾于2011年出口至印度尼西亚，并于去年出口至伊拉克。FA-50机身长13.13米，宽9.45米，高4.85米，最高飞行速度达1.5马赫。 另一方面，KAI正在推进向美国、阿联酋和泰国等地出口T-50系列战机的计划。尤其是如果能成功承揽美国下一代教练机（T-X）出口订单的话，KAI今后的出口规模有可能达到1千架。KAI方面表示，成功出口1千架T-50系列战斗机可以创造出相当于32万亿韩元的经济效益。