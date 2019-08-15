知名博主游哈国活动：12国“大V”同游哈萨克斯坦 展现各地不同人文风光

哈通社/努尔-苏丹/8月15日 – 在《带你认识哈萨克斯坦》项目框架下，8月16~21日期间，来自多个国家的35位互联网知名博主将游览哈萨克斯坦。

这些博主来自英国、澳大利亚、美国、意大利、俄罗斯、泰国、印度、希腊、加拿大、韩国、土耳其和菲律宾。

他们将与哈萨克斯坦本地知名博主们一起，在为期五天的活动中，游历哈萨克斯坦最负盛名的历史名城和自然景区，了解哈萨克斯坦悠久的历史与富有独特魅力的自然风光，体验各地不同的人文风情。

这场«知名博主哈国5日游»活动，将分为5个不同的路线：分别是东哈州线路、南哈州线路、哈萨克斯坦中部地区线路、西哈州线路以及阿拉木图市和阿拉木图州线路。

博主们将在活动期间，通过文字、视频等多种形式，记录旅行感想，分享旅途见闻，展现哈萨克斯坦无与伦比的美丽风光与热情好客的人民。

旅游活动结束后，所有博主将于24-25日出席在首都努尔-苏丹举行的«带你认识哈萨克斯坦»国际博主论坛。

此次活动由哈萨克斯坦«民间倡议支持中心»和哈萨克斯坦新闻和社会发展部共同组织，并得到了哈萨克斯坦最大的互联网门户InternetPortal NUR公司、Power Media公司和旅游业品牌企业哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourizm）的大力支持。

此次活动同时也是青年年框架下的重要项目之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】