卡塔尔计划从美国购买总价值120亿美元的72架战斗机

哈通社阿斯塔纳 —— 据外媒消息，美国国防部15日发布消息称，美国防部长马蒂斯和卡塔尔国防部长哈利德·阿提亚在14日会面后签署了协议书，美国将以120亿美元的价格向卡塔尔出售72架F-15QA战斗机。

消息称，这一意向协议最早在去年11月由美国国务院公开，当时宣称的交易金额高达211亿美元。不过，按照惯例，美国国防安全合作局最初宣告的交易金额通常高于最终协议，最终这次交易的金额仅略超最初宣告金额的一半。



卡塔尔国防部在一份声明中称，该协议凸现了卡塔尔与在美国的朋友和盟友共同努力推动双方军事合作的长期承诺。



值得一提的是，沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯联合酋长国、利比亚和也门于月初宣布与卡塔尔断绝外交关系，指责后者破坏地区稳定局势。美国总统特朗普也近日对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国表示支持，公开指责卡塔尔为恐怖主义提供资金。



据悉，F-15鹰式战斗机是一款美国开发生产的全天候、高机动性的战术战斗机。以及针对获得与维持空优而设计的它，是美国空军现役的主力战斗机之一。麦克唐纳-道格拉斯公司于1970年到至今已产出1200余架各类型F-15战斗机，并出口至全球各地。



【编辑：小穆】