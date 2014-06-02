俄媒：乌军队在东部遭重创 1200人死亡 损失8直升机

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据新华网援引参考消息网报道，斯拉维扬斯克"人民市长"维亚切斯拉夫•波诺马廖夫周四接受拉脱维亚一家电台采访时表示，斯拉维扬斯克特别行动期间，乌克兰军方约1200名军人被打死，还损失8架直升机和15辆装甲车。民兵方面损失约200人。

他说："据我们掌握的信息表明，乌克兰军队损失如下：1200至1300名军人被打死，8架直升机和15辆装甲车受损。他们损失惨重。我说的只是斯拉维扬斯克的情况。" 他同时承认，斯拉维扬斯克民兵也有损失，"我们大约200人被打死，300人受伤"。 据俄塔社5月29日电，乌克兰强力部门继续炮击斯拉维扬斯克。当地民兵28日对记者表示，几发炮弹击中了火车站附近的铁路文化宫。 市内警报声大作，有人居住的地区也遭到密集炮击。28日，一枚炮弹击中了阿尔乔姆区的一所学校，穿透了礼堂屋顶。室内师生躲进改造的防空洞。还有一所学校的楼房也被弹片损坏。 据俄塔社5月28日电，"顿涅茨克人民共和国"民兵和乌克兰武装力量在机场地区的战斗仍在继续。人民共和国新闻局对记者表示，机场地区全天都在交火。 新闻局说："目前共和国自卫队控制着机场一半地区。冲突双方步步为营，都没有采取积极行动。" 据俄塔社5月29日电，"顿涅茨克人民共和国总理"亚历山大•博罗代29日表示，基辅当局在顿涅茨克地区的强力行动已导致数十人死亡。 他表示，民兵仍然完全控制着城市。目前他们正试图将死者遗体从机场地区转移出去，但那里有乌军的狙击手。