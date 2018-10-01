印尼强震海啸遇难人数升至1200人

哈通社/阿斯塔纳/10月1日 -- 印度尼西亚苏拉威西岛9月28日遭强震海啸夹击，沿岸多个城市受严重破坏，最新消息显示，遇难人数已增至1200人。

据中新网报道，接近震中的帕卢市栋加拉镇(Donggala)遭到两轮海啸冲击，随着救援的"黄金72小时"过去，当局相信遇难人数将继续上升。

救灾部门的官员表示，海啸带来的巨浪高达6米，地震和海啸影响的范围超过人们原先的估计。

据悉，地震和海啸发生时，数百人正在帕卢的海滩上庆祝节日，许多人被巨浪卷走而丧生。

有关官员说，海啸当时以800公里的时速向岸上扑来，很多建筑物和基础设施被毁。他说，数千座房屋、医院、购物商城和旅馆倒塌，海啸引发的泥石流切断了帕卢的一条主要公路。苏拉威西一座横跨沿海河流的大桥倒塌。

印尼总统佐科9月30日到访灾区，表示已派出军队协助搜救，呼吁灾民要有耐性。

佐科指出，由于重型机器及人手不足，因此救援行动十分困难。他得悉灾区多处缺乏食水、食物以及燃料等物资，加上不少商户在震后已关闭，已派出飞机空投物资。他呼吁灾民要有耐性，留在原来位置等候救援。

帕卢市的搜救人员说，听见市内一家已倒塌的酒店里传出呼救声，但因没有重型机器移开瓦砾，束手无策，部分人需要徒手救人。

印尼副总统卡拉表示，一些地区的电力和通讯被切断导致信息不畅通，这次地震和海啸造成的死亡人数最后可能升至数千人。