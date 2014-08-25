美国旧金山地震伤员增至120人 未来仍可能强震

哈通社阿斯塔纳电，据中新社消息，美国旧金山湾区24日凌晨3时20分发生6级地震后，地质勘查局科学家表示，未来一周当地可能发生5级以内地震，强震可能性为5%。这是1989年以来，旧金山湾区最强一次地震。加州州长杰瑞•布朗宣布当地进入紧急状态。

震中位于距离旧金山东北约60余公里的纳帕酒乡小镇美国峡谷，旧金山湾区大部分地区居民从梦中被惊醒，之后再有60余次小级别地震。 美国地质勘测局科学家杰西卡•特纳对美国广播公司表示，未来一周可能发生5级以内地震，强震可能性5%。 加州州长杰瑞•布朗24日上午宣布当地进入紧急状态。 截至下午13时，中新社记者从纳帕市政府获悉，目前没有人员死亡，伤者从上午的89人增至120人，大部分为轻伤。 地震伤员被送往纳帕的山谷皇后医疗中心救治，医院执行长瓦尔特•米肯斯在下午的新闻发布会上说，重伤者仍是上午送院的两名成人和1名儿童，他们骨折或头部受伤，已得到妥善处理，没有生命危险。 中新社记者在市郊北部果园大街附近的活动房屋社区看到4栋被烧毁的房屋，消防人员仍在现场灭火。帕蒂街和橡树街的一个活动房男主人告诉记者，半夜被剧烈晃动惊醒，大约数分钟后就看到与他对街的房屋起火，幸运的是当时没有人在室内。 市政府的信息显示，另有两栋房屋起火，但很快被控制。 纳帕总共有16栋建筑被损坏，有的玻璃窗、门碎裂，有的墙体碎裂，落下石头，包括老法院大楼、图书馆和邮局等历史性建筑，警方在现场拉起黄色禁戒线，提醒人们不得靠近。 地震造成约3万户停电，大约有100起煤气泄漏，60处水管爆裂，太平洋煤电公司人员在街道抢修，市府表示，大约需要至少一个星期修复。但居民饮用水不受影响。 红十字会组织为灾民和宠物提供避难场所。纳帕的公立学校25日周一全天停课。