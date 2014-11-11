金价下跌需求将增长 土耳其预计今年进口黄金120吨

哈通社阿斯塔纳11月11日电，据Fx168网站报道，专家表示，由于金价下跌，土耳其的黄金进口降在接下去的几个月中增加。土耳其目前是继中国和印度之后的全球第三大黄金消费国。

在2012年和2013年，受到和伊朗贸易的影响，土耳其的黄金贸易创下纪录。当时土耳其以里拉买入伊朗的原油和天然气，而伊朗再用这些里拉购买黄金，逃避西方的，制裁。

但自美国加紧了对伊朗的制裁之后，土耳其的黄金交易就开始下跌。

伊斯坦布尔黄金交易所数据显示，今年前10个月土耳其进口黄金同比下降71%至72.2吨。10月中土耳其进口了6.6吨黄金，较9月的12.6吨也有很大下降。

伊斯坦布尔的Troy Precious Metals主管Cumhur Tasdelen称，随着全球金价的下跌，需求开始有所增加，"11月进口会有提升。"

土耳其本身黄金产量很小，难以满足自身的黄金需求。

交易员们认为，2014年土耳其的黄金进口量将在100到120吨之间，比2013年的302吨将有很大下滑。

此外，土耳其的黄金饰品还会被出口到国外，今年前10个月中，土耳其出口金饰价值22亿美元，同比上涨21%。