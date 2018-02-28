伊谢克舍夫：首都常住人口数达120万

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫28日举行面向全体公众的公开述职报告会并就阿斯塔纳市2017年社会经济发展成果进行了介绍。

据伊谢克舍夫透露，首都阿斯塔纳近10年人口增长40万，固定居住人口数达120万。



据了解，哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明也出席了此次述职报告会。



"阿斯塔纳是一个快速发展的城市，城市人口也在快速增长，目前已达130万人。此外，阿斯塔纳市登记临时居住的公民数也达23.3万人。可以说，首都固定居住人口已经超过120万人，这一数字每年都在增长。此外，有一些问题仍未得到解决。然而去年所有的社会经济指标超过了基本标准，2017阿斯塔纳世博会对此起到了重要作用。" 伊谢克舍夫说。



据他透露，新火车站、新机场航站楼以及新排水系统的建成，为首都的发展起到了很大的推动作用。在阿斯塔纳世博会期间，首都新开的47家酒店及36家宾馆共迎来了500万游客。



伊谢克舍夫表示，首都阿斯塔纳人口在近10年里增长40万人。相比较，这一数字与巴甫洛达尔市和乌斯卡曼市人口相同。这一切都表明，阿斯塔纳市需要一个宏伟的发展道路。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】