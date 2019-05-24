总统：哈萨克斯坦商品出口至全球120多个国家

哈通社/努尔-苏丹/5月24日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日主持召开了国家投资者理事会会议。

国家投资者理事会代表、总统办公厅和国家机关领导、阿塔梅肯企业家协会和国有企业，以及哈萨克斯坦商界代表出席了会议。

总统在讲话中指出，私人倡议和自由企业是促进经济发展和提升国家福利的主要因素。这些因素也是今天召开的主题为《创业发展-国家经济现代化的基础》会议的关键词。

"去年，对我们商界来说是富有成果的一年。中小企业实体增长11%，达130万。由中小企业商品产量增产14%，总额达26.5万亿坚戈。该领域在经济中的份额从去年的25.6%增加到28.3%。此外，我国开始生产500多种之前从未生产过的商品。目前，国产商品出口量不断增长，已进入全球120个国家的市场。除了成果以为，我国还存在着商业环境、商品市场和融资领域等一些问题。"托卡耶夫说。

会上，哈萨克斯坦总统就改善营商环境、对商业提供有效支持和保障竞争保护等领域下达了一系列具体工作任务。报告着重关注了提升哈萨克斯坦企业的金融稳定和提高哈萨克斯坦企业家业务和技能能力问题。

【编译：小穆】