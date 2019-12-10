哈萨克斯坦产品销往世界120多个国家

哈通社/努尔苏丹/12月10日-- 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦生产的产品销往世界120多个国家。

消息称，十年前，哈萨克斯坦首次制定工业创新发展规划。十年期间，国内生产行业取得了重大成就。具体来说，在工业和创新发展计划内启动了1250个项目，开设了约19.5万个工作岗。500多种产品首次开始在哈萨克斯坦生产。2009年，加工行业在工业结构中的份额为32%，2018年这一数据增长至38％。投资份额从17％增加到了19％。实际生产量增长42.3％。增长最显着的行业包括冶金业（42％）、食品业（13.7％）、工程业（10.7％）和建材生产（10％）。

在此期间，国内经济吸引到了超过320亿美元的外国直接投资。

同时，汽车工业、大型铁路工程、石油和天然气工业、复合肥料生产等新兴产业也增加到了我国的加工行业。

此外，哈萨克斯坦开始生产钛合金和合金，当前占世界市场份额的11%。航空航天工业中的份额为17％，机械工程行业增长3.8倍，11家制药公司的20个生产基地采用了GMP国际标准。建材行业也已不再依赖多种产品，在工业化的几年中，增加了70种非主要商品的产量，并开始出口至外国市场。

【编译：阿依波塔】