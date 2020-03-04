世界银行宣布提供最高达120亿美元应对新冠肺炎疫情

哈通社/努尔苏丹/3月4日 —— 据中新网消息，世界银行当地时间3日宣布将提供最高达120亿美元资金协助成员国应对新冠肺炎疫情。

世行在当日发表的声明中说，这笔资金旨在帮助成员国采取有效措施防控新冠肺炎疫情，并尽量减轻疫情带来的严重影响。世行将通过快速道拨款手段，帮助发展中国家加强卫生体系建设，包括改善医疗服务、加强疾病监督、强化公共卫生干预，并与私营部门合作来降低疫情对经济的影响。

世行行长马尔帕斯表示，世行正在根据各国需求尽力提供快速、灵活的应对措施，包括应急融资、政策咨询和技术援助等，帮助成员国应对这一危机。

声明说，各国面临不同等级的新冠肺炎风险与脆弱性，需要不同等级的支持。世行的支持将优先针对最贫困国家和面临高风险且能力低的国家。随着新冠肺炎疫情蔓延及其影响不断演变，世行将根据需要对其做法和资源进行适时调整。

根据世行融资方案，世行的国际开发协会将向低收入国家提供赠款和低息贷款。世行旗下国际复兴开发银行将向中等收入国家提供贷款。世行私营部门子公司国际金融公司将为其客户继续运营和维持就业提供必要支持。