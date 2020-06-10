前四月哈国国民通过国际汇款系统进行了120万笔汇款业务

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 央行统计显示，2020年1~4月间，哈国国民通过国际汇款系统进行了120万笔汇款业务，总额达2462亿坚戈。

这一数据较2019年同期下降了18.2%。

其中，由哈萨克斯坦向境外汇款的金额减少了12.5%，由境外向哈萨克斯坦汇款的金额减少了30.7%。

不过，报告期内国内汇款业务量增长了20.1%。

哈国向境外汇款的主要汇往国家是：俄罗斯（35.5%）、乌兹别克斯坦(18,8%)、土耳其 (16,8%) 和吉尔吉斯 (12,3%)。

由境外汇入哈萨克斯坦的款项，主要来自：俄罗斯 (27,7%), 韩国 (20,2%), 吉尔吉斯 (12,3%) 和乌兹别克斯坦等国。

统计显示，今年四月汇入和汇出的金额环比减少了近2倍有余。央行称，为应对COVID-19疫情采取的限制措施，以及全球各国经济活动的减少，是造成这一情况的主要原因。

哈萨克斯坦目前支持6个国际汇款系统的业务：金冠、西联汇款、UNISTRIM、Contact、Faster、MoneyGram。

【编译：木合塔尔·木拉提】