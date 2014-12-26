毛泽东诞辰121周年 中国官方低调处理

哈通社阿斯塔纳12月26日电，据BBC报道，12月26日（周五）是已故中共领导人毛泽东诞辰121周年，但中国官方并没有举行任何纪念活动，而在中国主要官方媒体上的报道和评论也极少。

在中国官方通讯社新华社旗下的新华网首页上，唯一看到与毛泽东有关的新闻报道是新的"毛泽东号"亮相来往北京至广州的"京广线"并在12月26日抵达湖南省会长沙。 至于中共党媒人民网的首页也只是发表了旗下"人民微博"制作的一张图表，名为"一张图看懂世纪伟人毛泽东的丰功伟绩"。此外，《人民日报》还转载了旗下《环球时报》在这一天发表了题为〈时间越久，毛泽东的伟大越为人识〉的社评。这也是中国主要官方媒体中唯一在毛泽东的诞辰周年日发表的评论文章。 《环球时报》的这篇社评表示，近年来每逢毛泽东诞辰周年的日子，中国社会都会出现围绕毛泽东功过是非的激烈争论，今年大概不会例外。 文章认为，评价毛泽东，价值观的区分是第一个决定性因素。那些对中国从民主革命直到今天的国家道路选择有认同、承认国家这几十年巨大进步的人，与那些对这一切持完全否定态度的人，是无法对毛的评价开展有价值争论的。他们之间关于毛的争论几乎只能是彼此激烈意识形态斗争的一部分。 文章还指出，毛泽东是历史人物，他在一个极其复杂的国家里领导了革命，开创了历史的新进程，他的价值既包括在世时的作为，也包括身后的遗产。一方面，评价他一定要把他放到当时的历史环境中，不能以今天对待政治人物的标准来苛求他。另一方面，毛的评价体系是开放的，今天的中国什么样，未来的中国什么样，都会影响世人对他的认识。毛泽东不是一个可以盖棺论定的"普通伟人"。 文章承认网络上有不少围绕毛泽东的"野史以及谣言"，但认为这是因为"他本人作为领袖树了敌，他领导的国家也因打破世界东方的秩序在一路上招来了忌恨"，并指出，"只有中国的复兴在中共领导下最终圆满实现，对他的历史评价或许才能够彻底落地。" 与此同时，中国著名左派网站"乌有之乡"则制作了"隆重纪念毛主席诞辰121周年"的专辑，其中发表了不少著名左派人士例如北京大学教授孔庆东、中国政法大学副教授吴法天等撰写的纪念毛泽东的文章。 新"毛泽东号"机车在毛泽东121岁冥寿之际亮相。 微博讨论热烈 不过，在微博上则有不少有关毛泽东诞辰周年的留言和评论，其中包括一些官方媒体。 例如，《人民日报》在微博上开辟了一个"毛泽东同志121周年"的专题，在本报道撰稿时，已有3100多万人阅读，另外近1.8万人参与讨论。不过，公开发表的留言清一色都是称颂毛泽东的评论，完全看不到任何不同意见的评论。 《环球时报》的官方微博也发了帖子，让网友重温毛泽东生前创作的55首诗词。 中国中央电视台的"央视新闻"微博则以"今天，一起缅怀一位伟人"为题发帖，摘录了毛泽东的一些名言，并让网友要铭记这些名言。 著名左派人士司马南也在微博上留言说，"没有毛主席就没有新中国，这个道理在改开之后邓小平多次讲过。现在人民越来越强烈地感受到：离开了毛泽东思想，无法实现国家富强人民幸福的中国梦"，并称"公知精心制造的谣言正在破产"。 著名经济学家王福重则在微博上留言说，"今天，是发现朋友和敌人的好日子。"这一留言引发了不少人的评论。资深媒体人封新城跟帖评论说，"是区别人类和非人类的日子"。也有网友认为，"没有敌我那么夸张，但可以鉴别智力和见识。"