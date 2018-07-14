东进奥运会火炬传递将持续121天

哈通社/阿斯塔纳/7月14日 -- 据日本共同社消息，2020年东京奥运火炬传递在日本47个都道府县的日程12日敲定。为突出东日本大地震灾后"重建奥运"理念，火炬传递将于同年3月26日从地震重灾区福岛县开始。传递路线大致如同在日本列岛上以顺时针方向一笔画圈，并于7月24日的开幕式中在东京新国立竞技场的火炬台点燃。传递总天数包括移动日程共为121天。

奥组委、东京都和日本政府等奥运筹备相关组织首脑聚集的调整会议同意了上述方案。复兴相吉野正芳对此表示欢迎称:"这将给重建带来莫大的鼓励，真正成为重建奥运的象征。"

此外也有方案提出与1964年东京奥运一样将起点定为冲绳县，但组委会就选择福岛县的理由列举了在灾区过着疏散生活的人数众多等状况，介绍称"希望成为一次让克服困难的力量和不屈的精神在全国得到继承的火炬传递"。

传递最初阶段的3～4月力争在比较温暖的地区进行，拟从福岛县沿本州南下，从大阪府传递至四国，自爱媛县传至九州。然后沿九州东侧南下，在冲绳县折返沿九州西侧向北。之后经中国地区沿日本海一侧北上。接着从北海道出发，经过岩手县和宫城县后来到静冈县，最终通过东京附近的县。

具体的传递路线将根据此次日程由各都道府县执委会决定。组委会对此进行汇总，在得到国际奥委会（IOC）的批准后于明年春季至夏季公布。

按计划，在希腊采集的火炬火种在传递前将作为"重建之火"在岩手、宫城、福岛3县进行展示。