哈萨克诗人朱玛巴耶夫诞辰125周年庆祝活动在土耳其举行

哈通社/巴甫洛达尔/2月21日 - 北哈州代表团日前访问土耳其，并出席了正在那里举行的哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年系列庆祝活动。

据该州官方公布的信息显示，在土耳其举行的朱玛巴耶夫诞辰125周年庆祝活动，首先在今年的突厥世界文化首都--卡斯塔莫努启动。



北哈州代表团在当地受到了卡斯塔莫努市市长的热烈欢迎。活动期间，北哈州邀请后者出席将于今年在诗人家乡举办的125周年诞辰庆典。





在安卡拉，为庆祝这位哈萨克斯坦著名诗人的诞辰，还举行了一场国际学术研讨会。



"我将诗人马赫詹于1923年在塔什干出版的诗集带到了这里。此外，还有诗人的私人物品、古兰经和衣物等遗物。在即将举行的展览中，大家还将看到其家人曾经使用过的一些物品。"马赫詹•朱玛巴耶夫博物馆馆长阿伊古丽•朱尼斯巴耶娃在会上说。



在学术研讨会上，有关诗人的一些过去未曾被公布的信息得到了讨论。





"我们找到了诗人1927年创作的手稿，在这份不曾公开的手稿中，诗人透露了自己的出生日期为1893年11月7日。这一珍贵的文物，也将在安卡拉与公众见面。"北哈州档案馆馆长莎吾列•马利克娃说。



"1915年的恰纳卡莱之战，是土耳其民族思想觉醒的起点。而当时，朱玛巴耶夫曾特地为这一事件创作了诗歌《献给我远方的兄弟》。除了创作诗歌外，诗人还集资为土耳其的战事提供了帮助。这也是诗人得到了土耳其人民爱戴的原因。" 突厥文化国际组织秘书长顾问阿斯哈尔•库尔曼巴耶夫说。



在125周年诞辰纪念活动期间，诗人的26首诗歌被翻译为土耳其语并出版发行，诗集的首发式在卡斯塔莫努市举行。









【编译：木合塔尔·木拉提】