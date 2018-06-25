今天是哈萨克著名诗人朱玛巴耶夫诞辰125周年

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 今天（25日）是哈萨克著名阿肯（诗人）马赫詹·朱玛巴耶夫诞辰125周年。

马赫詹·朱玛巴耶夫于1893年6月25日出生在北哈萨克斯坦州布拉耶夫县（现朱玛巴耶夫县）出生。

朱玛巴耶夫于1910-1913年前往俄罗斯乌法市，就读于哈里亚穆斯林学校，熟练掌握阿拉伯、波斯和土耳其语。

1913-1917年，青年朱玛巴耶夫前往鄂木斯克，以优秀成绩毕业教师培训班。1923-1926年就读于莫斯科文学艺术学院。

1927-1929年，朱玛巴耶夫回到哈萨克斯坦，在布拉拜和彼得罗巴甫尔从事教师工作。

马赫詹·朱玛巴耶夫第一本诗集《乔丽潘》于1912年在喀山出版。苏联时期，朱玛巴耶夫还在喀山和塔什干出版新的诗集。

从事教育工作期间，朱玛巴耶夫还发表了多个关于文学和教育工作领域的研究论文。

1929年，朱玛巴耶夫被苏联政府指控"非法创建秘密组织"罪名，被判处有期徒刑10年，并在莫斯科附近监狱关押。1936年，朱玛巴耶夫在马克西姆·高尔基（苏联文学家）和叶卡捷琳娜·佩什科娃的帮助下获释，并回到彼得罗巴甫尔当俄语和俄罗斯文学教师。

1937年，朱玛巴耶夫来到阿拉木图从事翻译工作。1938年，朱玛巴耶夫再次被苏联政府关押，并于当年执行死刑。

马赫詹·朱玛巴耶夫一生创作很多诗歌，留下了无数文学作品。他的作品主要内容包括民族复兴、教育、语言、公平和自由。

国际突厥研究院(TWESCO)年初宣布，2018年为朱玛巴耶夫年。此外，朱玛巴耶夫125年纪念活动在土耳其卡斯塔莫努市和中国首都北京举行。

2018年4月，位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行圆桌会议，介绍提穆尔·霍扎胡勒《马赫詹是自由和爱情的阿肯》一书。该书发布了朱玛巴耶夫翻译成英文的16个诗歌。

【编译：小穆】