由127名成员组成的捷克代表团将参加阿拉木图大冬会

哈通社阿斯塔纳 - 据阿拉木图市政府消息，阿拉木图市长包尔詹•拜别克23日在阿拉木图会见了捷克外交部长扎奥拉莱克和该国地方发展部长卡尔拉•施莱赫托娃。

会谈中，两国代表就进一步促进哈捷经贸和人文关系的合作发展相关事宜进行讨论。



拜别克表示，阿拉木图和捷克之间的贸易关系正在不断发展，在10个月内贸易额已达7.63亿美元。目前市内共注册了40个企业联盟和24个捷资企业。



据拜别克介绍，哈萨克斯坦在2015年共向全球35个国家开通了免签证制度，开通免签证制度的国家数量在2017年有望提升至56个。



"阿拉木图是全国游客量最多的城市之一，目前其游客量占国家总游客量的60%。这里有世界闻名的麦迪奥风景区，还有琼布拉克滑雪场，年接待游客达24万人次。2015年曾有1500名捷克游客前来阿拉木图旅游，而在2017年，由127名成员（78名运动员）组成的捷克代表团将参加阿拉木图大冬会。" 他说。



扎奥拉莱克则表示，两国企业界人士在各领域的合作关系正在不断提升。



"今年是哈萨克斯坦独立25周年。哈萨克斯坦在这短暂时期迅速发展，取得了许多成就。国家经济和政治得到了稳定发展，为企业界人士创造了良好条件。因此我们希望与贵国进一步加强合作关系。"他说。



施莱赫托娃称，哈萨克斯坦北部天气较冷，而阿拉木图则相对更加温暖，也更加繁华。



她还说，阿拉木图是非常美丽的旅游城市，每年前来阿拉木图旅游的捷克游客数量正在不断增加。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】