新冠肺炎全国确诊病例达1295人
07:28, 16 四月 2020
哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）数据，截至2020年4月15日22：30时，哈全境共确诊1295人罹患新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）。
其中，240人治愈出院，16人因病死亡。
确诊病例在各直辖市/州分布情况如下：
努尔苏丹市 – 297
阿拉木图市 – 380
奇姆肯特市 – 40
阿克莫拉州 – 80
阿克托别州 – 13
阿拉木图州 – 25
阿特劳州 – 70
东哈州 – 8
江布尔州 – 49
西哈州 – 20
卡拉干达州 – 82
库斯塔奈州 – 5
克孜勒奥尔达州 – 127
曼格斯套州 – 11
巴甫洛达尔州 – 11
北哈州 – 28
突厥斯坦州 – 49
已治愈出院病例在各直辖市/州分布情况：
努尔苏丹市 – 136
阿拉木图市 – 60
奇姆肯特市 – 2
阿克莫拉州 – 8
阿克托别州 – 2
阿拉木图州 – 7
阿特劳州 – 12
江布尔州 – 3
西哈州 – 1
卡拉干达州 – 2
克孜勒奥尔达州 – 4
曼格斯套州 – 1
巴甫洛达尔州 – 1
北哈州 – 1
死亡病例在各直辖市/州分布情况：
努尔苏丹市 – 2
阿拉木图市 – 2
奇姆肯特市 – 3
阿克莫拉州 – 4
东哈州 – 1
卡拉干达州 – 1
库斯塔奈州 – 1
巴甫洛达尔州 – 1
突厥斯坦州 – 1
【编译：木合塔尔·木拉提】