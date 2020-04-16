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    新冠肺炎全国确诊病例达1295人

    07:28, 16 四月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）数据，截至2020年4月15日22：30时，哈全境共确诊1295人罹患新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）。

    其中，240人治愈出院，16人因病死亡。

    确诊病例在各直辖市/州分布情况如下：

    努尔苏丹市 – 297

    阿拉木图市 – 380

    奇姆肯特市 – 40

    阿克莫拉州 – 80

    阿克托别州 – 13

    阿拉木图州 – 25

    阿特劳州 – 70

    东哈州 – 8

    江布尔州 – 49

    西哈州 – 20

    卡拉干达州 – 82

    库斯塔奈州 – 5

    克孜勒奥尔达州 – 127

    曼格斯套州 – 11

    巴甫洛达尔州 – 11

    北哈州 – 28

    突厥斯坦州 – 49

    已治愈出院病例在各直辖市/州分布情况：

    努尔苏丹市 – 136

    阿拉木图市 – 60

    奇姆肯特市 – 2

    阿克莫拉州 – 8

    阿克托别州 – 2

    阿拉木图州 – 7

    阿特劳州 – 12

    江布尔州 – 3

    西哈州 – 1

    卡拉干达州 – 2

    克孜勒奥尔达州 – 4

    曼格斯套州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 1

    北哈州 – 1

    死亡病例在各直辖市/州分布情况：

    努尔苏丹市 – 2

    阿拉木图市 – 2

    奇姆肯特市 – 3

    阿克莫拉州 – 4

    东哈州 – 1

    卡拉干达州 – 1

    库斯塔奈州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 1

    突厥斯坦州 – 1

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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