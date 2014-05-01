人一生最需要吃的12种食物

哈新社阿斯塔纳讯，据中山科技网综合报道，大家都知道生活离不开饮食，尤其是男性对于饮食特别重要，男性压力大，而且还不知道照顾好自己，但是有些食物确实男性一生中不得不吃的，下面一起来看看吧。





1.西红柿

西红柿的酸味能促进胃液分泌，帮助消化蛋白质等，此外丰富的维生素C能结合细胞之间的关系，制造出骨胶原，强健血管。矿物质则以钾的含量最丰富，由于有助于出血液中的盐分，因此具有降血压的功能。

2.黄豆

很多人都知道黄豆有植物性荷尔蒙，有利于女性，殊不知黄豆对男性也是绝佳食品。例如常吃黄豆制品的日本男人，罹患摄护腺癌的机率比西方男人低。而且黄豆对改善男性的骨质流失一样有效。男性过了60岁，骨质会开始流失，情况和更年期妇女一样严重。而且多吃黄豆可以补充卵磷脂，卵磷脂已被证实与短期记忆力和学习力有关。

3.南瓜子

男性40岁过后，大多数人有摄护腺肥大的问题。美国一项实验发现，让摄护腺肥大的患者服用番瓜子的萃取物，确实减少了患者频尿的次数，也改善了其它症状。而且番瓜子也是维生素E的最佳来源，可以抗老化。番瓜子在一般超市即可买到，有些产品是多种坚果混和，可以撒在沙拉上食用，或平日当零嘴吃。

4.胡萝卜

b-胡萝!卜素会在体内变化成维生素A，提升身体的抵抗力，抑制导致细胞恶化的活性氧等。此外，因含有丰富的钾，具有降血压的作用，以及食物纤维能发挥整肠功效。含丰富b-胡萝卜素的胡萝卜也因此大受欢迎，是因为它能预防癌症。

5.海鲜

海鲜可以增强性能力。男性精液里含有大量的锌，当体内的锌不足，会影响精虫的数量与品质。而食物中海鲜类的蚝、虾、蟹的锌含量最为丰富，一颗小小的蚝就几乎等于一天中锌的需求量(15毫克)。此外，蚝因富含糖原或牛磺酸，具有提升肝脏功能的作用，且滋养强身。

6.大蒜

大蒜具有强烈的杀菌力，因此能消灭侵入体内的病菌。此外，它能提供维生素B1的吸收，促进醣类的新陈代谢以产生能源，并消除疲劳。另一不可忽视的大蒜功用就是提升免疫力。大蒜中所含的硒化铅具抗氧化作用，因此被视为防癌的食物。男性多服可改善体质并强身。

7.高维生素c食物

男性在24岁后精子的质与量都在走下坡，如果有一种不老药能让老化的精子再度充满活力，那就是维生素c。美国德州大学妇产科教授威廉。哈理斯实验结果显示，给男性每天服用1000毫克的维生素c，连续服用60天后，他们的精子数增加60%，活动力增加30%，不正常的精子也减少了。

高维生素c的食物!有奇异果、柳丁、橘子、青花椰菜、芦笋等。另一方面，男性常处高压状态，更需要营养的补充。维生素c可以协助副肾上腺皮质素(一种抗压力的荷尔蒙)的分泌，可以对抗压力。