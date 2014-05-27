泰12次政变领导人出同一军校 学校设政变课程
如何发动军事政变，是这所学校的课程之一。 【名校出人才】 这所泰国最高等学府每年招人不多，在过去百年间，毕业生不足千人。但学校教授的课程不少，包括军事训练和书本课程。学校的宗旨不仅是培养高级军官和作战指挥官，也重在培养政治领导人。 学校学制5年，实行分班制，最著名的包括5班、7班和11班，每班不定年招生。每班课程各有侧重不同，而同班毕业生在毕业后往往相互协作，共谋大事。 朱拉宗告曾培养出差猜•春哈旺、炳•廷素拉暖等泰国历史上的著名将军和政界耆宿。此二人都曾靠发动军事政变上台执政。 2006年政变的时任陆军司令颂提•汶耶拉卡林和本月22日发动政变的巴育都于上世纪六、七十年代毕业于这所军校。 据泰国媒体统计，自1932年来泰国实施君主立宪制以来，19次军事政变中至少12次由朱拉宗告的毕业生发动。《曼谷邮报》和《新新闻报》则报道，军校课程包括政变指南，指导学生如何在特殊时期发动政变夺取政权。 【政变是课程】 《新新闻报》说，从1976年、1977年、1991年、2006年和今年的政变过程看，政变者几乎遵循同一套模式和建制行事。 政变、军事管制、控制信息发布渠道、控制或传唤政要和麻烦制造者、建立政变当局、废除宪法和立法机构、觐见国王、组建过渡政府，这一整套程序在每一次政变发生后上演，无一例外。 《曼谷邮报》说，如果不出意外，下一步，政变军方会指派成立一个过渡政府，任期大约1年左右。在这一年间，过渡政府会修改宪法和一些政策，把泰国政治体制"修正到正确的轨道"，而后重新选举。 这家老牌英文报纸说，在修宪期间，会有"许多幕后交易和要价"，"各方会各谋所需--有人要钱、有人要权。这些事，选民和媒体不会知道"。 不少媒体预测，这次修宪的重点是修改泰国的选举制度，削弱支持他信的北部和东北部选民的权重，增加反他信南部地区的议员人数。过去，泰国按选民人口比例分配各选区议席，但修改后的宪法很可能采用一种新模式，使总体议席分布呈现南重北轻的格局。 【难应付潮流】 不过，朱拉宗告的"政变手册"在这次政变后也反映出不少问题，例如内容陈旧，无法适应新局面。 路透社25日一篇文章说，政变集团虽然在第一时间控制了电视广播媒体，并对平面媒体采取内容限制措施，但没有料到新媒体、社交媒体在这一次政变后尤为活跃。 特别是在宵禁后，好玩的年轻人待在家中，没电视看，没广播听，只得上网消遣，在社交网站上吐槽。《曼谷邮报》说，政变当晚，一些年轻人被迫从酒吧、俱乐部等夜生活场所撤出，回家后在网上泄愤。 路透社说，25日，曼谷多地出现反政变集会。而且，这些集会聚了又散，散了又聚，使军方始料不及，备受困扰。北部城市清迈、中北部城市孔敬也出现类似集会。 显然朱拉宗告老一代毕业生没有适应数字时代。路透社说，政变者还在沿袭几十年来的旧模式，穿着军装出现在电视屏幕里，口读军方声明。每读完一份声明，镜头还会被摇到纸质的声明上，停顿片刻，"像极了六、七十年代的拉美政变"。 截至25日，政变四天的政变军方既没开博客，也没社交账户，更未设立网站。当局机构"全国维持和平秩序委员会"仍靠口播公告的方式下命令。《新新闻报》调侃道，数字离他们很遥远。