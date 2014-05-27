泰12次政变领导人出同一军校 学校设政变课程

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，泰国有所著名军事院校，朱拉宗告王家陆军军事学院，成立于1887年。这所在泰国大名鼎鼎的军校给泰国政界和军界提供了好几代杰出人才和足以写入史册的军政要员，同时也培养出至少12次军事政变的领导人，包括本月22日发动政变的陆军司令巴育•占奥差。

如何发动军事政变，是这所学校的课程之一。 【名校出人才】 这所泰国最高等学府每年招人不多，在过去百年间，毕业生不足千人。但学校教授的课程不少，包括军事训练和书本课程。学校的宗旨不仅是培养高级军官和作战指挥官，也重在培养政治领导人。 学校学制5年，实行分班制，最著名的包括5班、7班和11班，每班不定年招生。每班课程各有侧重不同，而同班毕业生在毕业后往往相互协作，共谋大事。 朱拉宗告曾培养出差猜•春哈旺、炳•廷素拉暖等泰国历史上的著名将军和政界耆宿。此二人都曾靠发动军事政变上台执政。 2006年政变的时任陆军司令颂提•汶耶拉卡林和本月22日发动政变的巴育都于上世纪六、七十年代毕业于这所军校。 据泰国媒体统计，自1932年来泰国实施君主立宪制以来，19次军事政变中至少12次由朱拉宗告的毕业生发动。《曼谷邮报》和《新新闻报》则报道，军校课程包括政变指南，指导学生如何在特殊时期发动政变夺取政权。 【政变是课程】 《新新闻报》说，从1976年、1977年、1991年、2006年和今年的政变过程看，政变者几乎遵循同一套模式和建制行事。 政变、军事管制、控制信息发布渠道、控制或传唤政要和麻烦制造者、建立政变当局、废除宪法和立法机构、觐见国王、组建过渡政府，这一整套程序在每一次政变发生后上演，无一例外。 《曼谷邮报》说，如果不出意外，下一步，政变军方会指派成立一个过渡政府，任期大约1年左右。在这一年间，过渡政府会修改宪法和一些政策，把泰国政治体制"修正到正确的轨道"，而后重新选举。 这家老牌英文报纸说，在修宪期间，会有"许多幕后交易和要价"，"各方会各谋所需--有人要钱、有人要权。这些事，选民和媒体不会知道"。 不少媒体预测，这次修宪的重点是修改泰国的选举制度，削弱支持他信的北部和东北部选民的权重，增加反他信南部地区的议员人数。过去，泰国按选民人口比例分配各选区议席，但修改后的宪法很可能采用一种新模式，使总体议席分布呈现南重北轻的格局。 【难应付潮流】 不过，朱拉宗告的"政变手册"在这次政变后也反映出不少问题，例如内容陈旧，无法适应新局面。 路透社25日一篇文章说，政变集团虽然在第一时间控制了电视广播媒体，并对平面媒体采取内容限制措施，但没有料到新媒体、社交媒体在这一次政变后尤为活跃。 特别是在宵禁后，好玩的年轻人待在家中，没电视看，没广播听，只得上网消遣，在社交网站上吐槽。《曼谷邮报》说，政变当晚，一些年轻人被迫从酒吧、俱乐部等夜生活场所撤出，回家后在网上泄愤。 路透社说，25日，曼谷多地出现反政变集会。而且，这些集会聚了又散，散了又聚，使军方始料不及，备受困扰。北部城市清迈、中北部城市孔敬也出现类似集会。 显然朱拉宗告老一代毕业生没有适应数字时代。路透社说，政变者还在沿袭几十年来的旧模式，穿着军装出现在电视屏幕里，口读军方声明。每读完一份声明，镜头还会被摇到纸质的声明上，停顿片刻，"像极了六、七十年代的拉美政变"。 截至25日，政变四天的政变军方既没开博客，也没社交账户，更未设立网站。当局机构"全国维持和平秩序委员会"仍靠口播公告的方式下命令。《新新闻报》调侃道，数字离他们很遥远。