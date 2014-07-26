哈马斯和以色列同意停火12小时

哈通社阿斯塔纳7月26日电，据新华网报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）２６日凌晨表示，接受联合国提出的在加沙地带１２小时人道主义停火提议。而据以色列媒体报道，以总理内塔尼亚胡也已同意与哈马斯停火１２小时。

哈马斯发言人祖赫里在一份简短的声明中说，包括哈马斯在内的巴勒斯坦各派别同意联合国１２小时人道主义停火提议，停火将从当地时间２６日早８时持续到晚８时。

另据以色列媒体报道，内塔尼亚胡已于２５日夜间接受美国国务卿克里的提议，同意于当地时间２６日早７时起，对位于加沙地带的哈马斯停火１２小时。 ２５日晚早些时候，以色列安全内阁刚刚拒绝了由美国国务卿克里和联合国秘书长潘基文提出的对加沙的停火方案。据以色列高级官员说，以色列内阁成员中的大多数认为方案中过分强调了哈马斯的诉求，而忽视了以色列的安全防卫需要，这是不能被以色列所接受的。 在以色列拒绝停火方案后不久，美国国务卿克里即表态，对内塔尼亚胡有信心，相信他和以色列政府能够想出解决办法，实现停火。他同时还表示，如果希望实现更长期的停火，各方还有许多的工作要做。 以军本月８日起在加沙地带实施的"护刃行动"目前已造成至少８６４名巴勒斯坦人死亡、５０００多人受伤，死伤者中多数为平民。而在以色列开展地面进攻的８天时间以来，以色列国防军已有３５名士兵死亡，１３４人因伤接受治疗。