卡拉干达州一妇女无意间发现自己12年前就已"死亡"

哈通社阿斯塔纳11月20日电，据Nv.Kz网站消息，迈库德科县名为瓦伦丁娜∙萨科曼的一名妇女自从前不久去了为民服务中心办理已故兄弟的相关手续后深感不适，因为，她在为民服务中心得知自己早在12年前就已"死亡"。

瓦伦丁娜说："为民服务中心的女员工用一种很奇怪的眼神看着我，显得很不安。她叫来其他员工，她们一会儿看电脑，一会儿看我，不相信这是我，并问我‘真的是您吗？'，我说‘怎么，不像吗'？当时我还以为有人冒充我，骗取了巨额贷款，吓出我一身冷汗，但是她们告诉我的结果让我更是吃了一惊，他们说‘很遗憾，资料显示您已去世'，当时我就懵了，后来发生了什么我也不知道，也说不出话，一直在发抖。"

为民服务中心请瓦伦丁娜10天后再来，并承诺改正错误，但瓦伦丁娜一个月后将退休，她需要抓紧时间办理相关证件，但由于证件出现的错误，她四处碰壁，甚至在她去申办退休金清单时，甚至得到"我们不为死者服务"的答复。

据悉，瓦伦丁娜早在12年前就已被"死亡"，2012年，年满45周岁的瓦伦丁娜需更换身份证，一切就是从那时开始的，由于户籍工作人员的失误，将他的资料写成已死亡，由于她平时几乎很少外出，对此一无所知，所以才发生了之前的一幕。

尽管瓦伦丁娜努力让自己"复活"，但至今仍未成功。

卡拉干达州移民局警员艾丽娅∙沃玛若娃说："对此我们深表遗憾，如果现在出现这种情况，我们会立即改正，但由于该事件发生在10多年前，她的身份在更换身份证两年后被注销，所以尚存一些困难。当时处于身份证更换高峰期，所以出现了这个错误，目前我们正在督促同事尽快处理此事。"

同样的事情也发生在了卡拉干达州另一名名为丘辛娜的妇女身上，由于北哈州为民服务总部所犯的错误，一年多以来她无法证明自己的哈萨克斯坦国籍，在其兄去世后，在办理继承证件时得知，自己已被"移民"国外，并且去向不明。（编译：阜博 校对：林海）