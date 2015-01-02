上海公布踩踏遇难者名单 最小年仅12岁

哈通社阿斯塔纳1月1日电，据BBC报道，上海政府新闻办公室官方微博"上海发布"1月2日（周五）公布了外滩踩踏事件中首批32名遇难者名单。事件至今造成36人丧生，其中包括一名台湾人和一名马来西亚人。

在首批公布的名单中，共有11名男性，21名女性，其中年龄最大的37岁，最小的只有12岁。 另外，该微博发布的最新消息透露，截至1月2日上午11点，受伤人数已增至49人，其中18人在诊治后离院，31人继续在院治疗，其中重伤13人，轻伤18人。 承认人流预估不足 有消息称，遇难者大多并不是真的死于踩踏，他们的死因更多的是挤压性窒息。而新华社1日晚间发表的一篇报道也质疑有关部门的风险预防策略是否充分、安全管理手段是否到位、应急控制措施是否及时。 上海相关部门表示，当晚安排了700多名警力到场，而在事故发生之后，共动员500多名警员参与救援。但上海市公安局黄浦分局指挥中心副指挥长蔡立新也承认："警方存在对此次活动人流量预估不足的情况。" 蔡立新表示，除夕当晚外滩的人流量已经超过国庆65周年（10月1日）的人流量，但布置的警力却比国庆时少。据上海警方称，除夕当晚约有700名警员在外滩一带维持秩序，在陈毅广场开始出现拥挤人群时，有500名警员被调派到该区域。

否认"撒美金"是起因 此外，上海警方也发布声明，否定了踩踏事件是因为有人在现场"撒美金"导致的传言， 上海市公安局官方微博在1月1日晚上公布警方关于"撒美金"的调查结果，表示根据视频监控显示，外滩18号附近有数十张疑似纸张从高空飘落是发生在晚上11点47分至48分，当时引发了少数群众捡拾，但未发生人群挤压，且此事发生在拥挤踩踏事件之后。官方公布称，踩踏事件是大约发生在11点35分。