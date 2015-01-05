第12届伊斯兰金融服务委员会峰会将在阿拉木图举行

哈通社阿拉木图1月5日电，据央行消息，第12届伊斯兰金融服务委员会峰会将于今年5月19日至21日在阿拉木图市举行。这是伊斯兰金融服务委员会第一次在哈萨克斯坦举行峰会，也是独联体国家首次举办该峰会。

2014年12月31日，央行与伊斯兰金融服务委员会签署了关于举行峰会的谅解备忘录。预计将有来自30多个国家的300多名代表出席本届峰会，其中包括各国政府官员、经济专家、国际金融组织代表以及金融界人士。峰会将就推进伊斯兰金融发展、促进伊斯兰金融合作、开发伊斯兰金融潜力、提升伊斯兰金融服务等诸多议题进行探讨。

专家指出，哈萨克斯坦政府非常重视伊斯兰金融发展。2009年，政府通过了关于发展伊斯兰金融的相关法律；2011年，出台了关于发行伊斯兰债券的有关法规，并且制定了至2020年的伊斯兰金融业发展路线图。哈萨克斯坦举办本次峰会对国内伊斯兰金融业的发展将起到积极的推动作用，并将进一步促进哈萨克斯坦成为独联体范围内的伊斯兰金融枢纽。

伊斯兰金融服务委员会（The Islamic Financial Services Board, IFSB）是由部分伊斯兰国家央行或监管机构组成的金融组织，于2002年11月3日成立，秘书处设在马来西亚首都吉隆坡。其主要职责是依照有关原则，制订统一的监督管理标准，以确保伊斯兰金融服务业的健全与稳定。目前共有184个成员，其中59个为国家金融监管机构，8个为国际组织，其余为大型银行、跨国公司或金融业协会。哈萨克斯坦央行于2011年加入该组织。（编译：吴然 审校：林海）