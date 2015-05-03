世纪之战打满12回合 梅威瑟一致判定点数胜帕奎奥

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据新浪网3日消息，5月3日上午，2015年次中重量级拳王世纪大战——梅威瑟对战帕奎奥的比赛，在拉斯维加斯的米高梅大酒店举行，经过12回合较量，最终三位裁判一致裁定梅威瑟战胜帕奎奥(118比110，116比112，116比112)，梅威瑟赢得了这场世纪大战，保持48战职业拳战全胜的纪录。

本场世纪之战价值4亿美元，梅威瑟出场费1.8亿美元，相当于C罗+梅西+老虎伍兹2014年一年的总和。帕奎奥也将进账1亿美元以上。现场吸引到超过16800名观众，不少好莱坞明星都到现场助阵，其中有罗伯特-德尼罗，丹泽尔-华盛顿、阿德里安-布洛迪、克里斯蒂安-贝尔、布莱德利-库珀、马克-沃尔博格、比昂斯和JAY-Z夫妻、贾斯汀-比伯等等，体育名人里也出现了麦克-泰森、麦克尔-乔丹、阿加西和格拉芙夫妻，霍利菲尔德、魔术师约翰逊、查尔斯-巴克利等等，英国摇滚巨星斯汀也出现在观众席上。 在一系列环节走完后，北京时间11点50分，两人在各自选择的音乐中缓步入场。北京时间11点59分，比赛正式开始！第一回合梅威瑟利用十厘米左右的臂展优势，保持着和帕奎奥之间的距离，而帕奎奥的灵活脚步在第一回合也无甚表现，双方平稳度过。第二回合帕奎奥上来就差点被梅威瑟的腿绊倒。帕奎奥屡次试图把梅威瑟逼到绳角，但被后者灵活躲开。比赛到1分25秒，帕奎奥的左钩重击总算起到了一定效果。第三回合帕奎奥左手摆拳把梅威瑟逼到绳角，而后一通猛攻引起全场震动，但梅威瑟的闪躲相当到位，顶多吃一拳就有效避开。 第四回合帕奎奥组合拳更加凶猛，而且通过对身体的击打对梅威瑟形成巨大压力。该局剩下1分20秒，帕奎奥左直打中一下，接着左右直拳连续开弓，梅威瑟只能双手护脸，稍一松懈，帕奎奥几记右钩立刻准确打上，该局结束，全场观众起立鼓掌！第五回合，梅威瑟被动局面下突然打中一记左直，但帕奎奥立刻回以一记右直，1分50秒梅威瑟突然反击直拳连击凶猛无比，帕奎奥有些猝不及防，但他闪躲开了梅威瑟一记致命的右手重拳。第六回合帕奎奥再次形成连续攻击，梅威瑟防御时还不忘挑衅帕奎奥出击毫无力量。 休息时梅威瑟的父亲教练指责儿子前半场发挥弱。第七回合梅威瑟上来果然加强攻击，还剩2分钟时一记刺拳有效命中。第八回合帕奎奥几次直拳都打中，但力量不大。梅威瑟右直也打中一次帕奎奥下巴。第九回合虽然梅威瑟还是防守至上，但反击中命中率提高不少，而帕奎奥还是抓到小空挡就连续猛打的"暴力"策略。第十回合双方似乎陷入僵持，两方你中一拳我还一拳，锣响之后，帕奎奥自信的笑容满满。 最后两回合开始！梅威瑟看来要主动进攻，他的上钩开始发挥威力，连着几次有效击中，但非常经打的帕奎奥还是努力追着梅威瑟打。第12回合！两人开打前微笑拥抱一下。这一回合没什么惊人变化，帕奎奥连续进攻，梅威瑟继续把脚步移动发挥到极限来躲避，还剩十秒，梅威瑟高举右手示意本场我赢定了！比赛结束，两人都骑在护栏上，向四周挥舞双手庆祝自己的胜利。最终司仪宣布三位裁判都裁定梅威瑟赢得了比赛！ 另据BBC中文网报道，这场在美国赌城拉斯维加斯上演的比赛堪称本世纪以来最重要的一场拳击赛，因为梅威瑟和帕奎奥都是当今最响当当的拳王。

梅威瑟胜出这场比赛后，也获得世界三大拳击组织WBC、WBA和WBO中量级拳王的桂冠并享有世界"最佳拳王"的荣誉。在美国赌城拉斯维加斯上演本世纪以来最重要的一场拳击赛。

此外，这场拳击赛也成为有史以来最昂贵的一场拳击赛，总收入高达6.25亿美元，其中5.35亿来自电视转播权、7400万美元来自门票收入，再加上560万美元的商业赞助费。