英媒：美军舰将驶入南中国海中国人工岛12海里内水域

哈通社阿斯塔纳10月9日电 据英国《金融时报》8日报道，美国准备派军舰驶入南中国海中国人工岛附近水域，以此向中国发出一个强烈信号：美国不承认中国对该区域的领土主张。

一名美国官员表示，这些军舰将在中国于斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）建造的部分岛屿周边12海里内水域航行，中国声称该水域为中国领海。预计这些军舰将在未来两周里展开机动。

此举很可能引发大国间的紧张关系。目前，美中在多个问题上发生争执，包括美国指控中国参与网络商业间谍活动。

几个月来，美国国防部长阿什顿•卡特一直在敦促白宫批准采取更强硬的海上行动。白宫之前不愿这么做，因为担心这么做会加剧南中国海争议水域紧张局势。但在美国官员未能在中国国家主席习近平最近访美期间与中方取得进展后，白宫终于表示同意。

报道称，最近几年，中国一直在南中国海采取更强硬立场，其船只在中国地图上标出的"九段线"区域内巡逻。美国表示，中国从事的一些活动威胁该海域的航行自由。全球有30%的贸易穿越该海域。

过去两年，中国加快了海上活动，填海造出了数千英亩土地，用来修建飞机跑道和其他军事设施，以加强其在太平洋的力量投射。

在上月与习近平共同举行的新闻发布会上，美国总统巴拉克•奥巴马表示，他"对争议区域的填海造地、建设以及军事化"表示"严重关切"。他还强调，美国将"继续在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动。"

美国船只定期穿越南中国海国际水域航行，但一直避免派遣船只进入那些人工岛周边12海里内水域。美方的最新姿态旨在强化它的一个观点：中国的领土主张不符合国际法，包括《联合国海洋法》。

报道称，美国太平洋舰队司令斯科特•斯威夫特海军上将本周在澳大利亚发表讲话时间接批评了中国，他表示，"一些国家将海洋自由视为人人可夺取之物"，而且可"用国内法或通过重新解读国际法来剥夺和重新定义"。

"该地区一些国家仍在对它们专属经济区内的海上自由施加不必要的警告和限制，并主张不符合联合国海洋法的领海权，"斯威夫特上将说，"这种趋势在争议水域尤为明显。"

白宫拒绝就"可能在南中国海展开的航行自由行动"置评，称这些行动属于"机密"性质的。

澳大利亚国立大学亚洲问题专家罗里•梅德卡尔夫表示："要挑战中国（在该地区）建造和军事化岛屿的被动进取战略，没有容易或无风险的选项。如果美国真想确保中国不会主宰这些水域，那么它等待的时间越长，其航行自由活动的风险就越大。"