马西莫夫将于12月份访华

哈通社北京11月12日电（记者萨德克•阿克加诺夫）11日，驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫接受哈通社记者采访，就外交部副部长阿斯哈尔•穆西诺夫此次为期两天的访华之行所取得的成果进行了介绍。

"外交部副部长穆西诺夫此次访华之行中，同中国国家旅游局领导人的会谈显得颇为重要。在这一会谈中，双方就哈中两国在旅游业领域的合作前景深入交换了意见。其中，哈萨克斯坦签署向中国游客开放集体签证协议是双方讨论的重点。"他说。 努雷舍夫大使表示，哈萨克斯坦已将举行阿斯塔纳世博会的2017年，确定为中国旅游年。"目前我国有关部门正在对这一项目制定更加详细的计划，以便于吸引更多的中国游客来哈观光。"他说。 据统计显示，2014年共有1.1亿中国游客前往世界各国观光，为那些地区创造的收入达到了1400亿美元。 "旅游业的发展将显著带动中小企业的发展。因此，我们对这方面加大了关注，并取得了一些成果。我们期待在马西莫夫总理12月访问中国期间，同中国方面达成一系列与此相关的协议。"努雷舍夫说。 努雷舍夫表示，两国外交部11日就马西莫夫总理12月访华相关事宜，已进行了一轮磋商。 "双方计划在马西莫夫总理的此次访华之行中，签署一系列协议，主要涉及两国在政治和经济领域的合作协议，以及涉及在工业化和投资方面开展合作的联合公报等。此外，跨境河流利用问题，也将是主要议题之一。双方还有可能就地区合作计划和旅游业合作等问题，签署相关协议。中国进口哈萨克斯坦小麦、修改过去的协议以便于增加进口总量等问题也将被纳入双方讨论日程。"努雷舍夫大使说。 努雷舍夫还谈到了11日在北京举行的哈中合作委员会安全合作分委会第8次会议。"会议就包括哈中两国、上合组织及亚信在内的多边安全问题进行了讨论。为使两国关系更上一层楼，两国执法机关就加强双边合作达成了广泛共识。"他说。（编译：塔尔）