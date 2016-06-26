亚投行成立半年后正式放贷 今年总额将达12亿美元

亚洲基础设施投资银行（下称亚投行）成立6个月后，于6月25日迎来了首届年会。亚投行行长金立群在年会上介绍了亚投行未来的业务计划、预算执行及高管团队建设情况，亚投行定位进一步清晰。

金立群表示，亚投行高管团队很快将成形，中层管理也将有更多的人加入。目前亚投行管理人员和员工共39人，预计未来一个月左右会新增20人，到2016年底预计达到100人。

2015年12月15日，亚投行正式宣告成立。成立后亚投行设立理事会、董事会和管理层三层管理架构。其中，理事会为最高决策机构，由各创始成员国财长组成，并根据《亚投行协定》授予董事会和管理层一定权力。

6月25日，在北京亚投行首届年会开幕式会场上，57国创始成员国国旗林立两侧，会场座无虚席。除了成员国理事及其代表，与亚投行有合作关系的国际组织、有意想加入亚投行的国家代表作为观察者也列席会议。

中国国务院副总理张高丽致辞，在肯定亚投行成立以来的工作基础上，提出了几点建议，希望亚投行能深化与各成员国的关系、加强与现有国际多边组织的合作、增进与私营部门的合作伙伴关系。

在年会前一天，6月24日，亚投行董事会批准了首批贷款项目，4个项目共计贷款5亿美元，覆盖能源、城市开发、交通三大领域，其中有3个为与世行、亚行、欧洲复兴开发银行联合贷款项目。这4个贷款项目分别位于巴基斯坦、印度尼西亚、吉克斯坦和孟加拉国。金立群表示，这种联合贷款充分体现了扩大亚投行成员地区基础设施融资池的多边合作。

亚投行方面表示，预计今年的放贷总额将达12亿美元，年底前将批准另一批贷款项目。

亚投行行长金立群在开幕式上表示，经过6个月的运营实践，他很高兴向各位理事报告，亚投行正在不断践行成立之初许下的承诺--规范的组织管理，向客户提供及时、高效、可持续的基础设施融资和债务，贯彻保护自然和人居环境的原则等。

金立群表示，亚投行稳定的企业文化已经初具形状。亚投行拥有优秀的管理团队，与成员国、客户、金融机构、国际多边开发机构等精诚合作，确保亚投行雇员是专业、廉洁、对工作充满热情的。亚投行业务蓬勃发展，增长很快，在向董事会递交首批贷款项目之外，还在不断建立多年的项目通道。

6月24日，亚投行董事会除了批准首批项目外，还批准通过了特别基金的成立，该特别基金用于支持欠发达国家基建项目筹备费用支出。中国、韩国等出资建立该基金，中国出资额度为5000万美元。

至于未来图景，金立群表示，亚投行将进一步完善经营策略，成为一个领先的国际多边开发机构，并成为推动公私部门合作的先驱。未来，亚投行将尤其关注重大跨边界的基建项目，优先关注"绿色"基建投资，诸如提高能源效率，可再生、清洁交通，减少温室气体排放等项目。亚投行还将积极调动私人资本参与基建项目，来减轻主权国家投资基建的资金压力。

亚投行理事会主席、中国财政部部长楼继伟对亚投行的成绩表示充分肯定。楼继伟指出，半年以来，在理事会的授权下，董事会审议通过了融资、股权业务骨架、采购、财务、薪酬、环境和社会框架等一系列指导和规范银行运营业务的重大举措，在金立群行长代理下，管理团队在完善机构设置、人才招聘和项目准备方面展开了积极有效的工作。这些成绩的取得，在于亚投行一直秉持开放的姿态，有赖于成员国的共同支持，以及与多边组织的精诚合作。

据金立群介绍，目前已经有24个潜在申请者，今年年会之后，将开放新成员的申请工作，到2017年初有望成为亚投行正式成员。

来源：界面