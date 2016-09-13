第12届欧亚电影节开幕在即 韩国大片《釜山行》成为开幕影片

哈通社阿拉木图9月13日电 9月24日，第12届欧亚电影节将在南都阿拉木图盛大开幕。

据悉，电影节相关活动将持续至9月30日结束。



知名电影导演拉希德•努格马诺夫日前在接受哈通社记者采访时，就电影节各项准备工作的进展情况进行了介绍。



据其透露，今年的电影节形式将于往年有所不同。



据悉，今年活动将分散在阿拉木图市20多个宾馆、酒店、电影院和公园举办，且所有活动均面向公众，可免费参观。



值得一提的是，今年电影节的主题是--爱。



最主要的活动将在阿拉木图市"Kinopark 11（IMAX 3D）"电影院举办。



另据电影节评选委员会主席奥列佳•波列奇科介绍，今年共有13部电影入围最终的评选，其中3部由哈萨克斯坦出品。此外，还将公映15部优秀的短篇作品，其中5部为我国电影人独立出品。



电影节期间，将公映112部近期推出的国内外最新电影作品。



其中，20部将在露天电影院中进行公开放映。



本届电影节上，还将首次为观众放映不同风格的阿拉伯电影作品。



此外，纪录片和儿童题材影片也将在公映名单中占据一席之地，并为其设置了专项奖。优秀纪录片作者将被授予"沃拉兹•阿比舍夫"奖，优秀儿童题材影片作者则将收获"阿布多拉•卡拉萨尔巴耶夫"奖。



值得一提的是，在韩国获得了破纪录票房成绩的大片《釜山行》，将成为本届欧亚电影节开幕影片。（编译：木合塔尔·木拉提）