曼格斯套州出土12世纪古钱币

哈通社阿斯塔纳 - 据lada.kz消息，我国考古学家日前在曼格斯套州进行的考古发掘中，发现了一处12-13世纪遗迹，并在遗迹中发掘出大批成套的古代金币。

考古学家帕维尔•彼得罗夫认为，这批中世纪金币很可能属于阿拉丁•塔乞失和穆罕默德•伊本•塔乞失两位中亚国王所属的花剌子模家族所拥有。



而考古学家安德烈•阿斯塔夫论证称，从相关的细节可以确认，这批金币应该就是在曼格斯套州的古城遗迹当中铸造的。



据了解，曼格斯套州考古研究，被认为是古丝绸之路北线考古学研究领域的重要区域和研究方向。但安德烈•阿斯塔夫表示，该区域的考古研究工作并没有得到学术界的重视。



帕维尔•彼得罗夫称，此次的考古发现对于丝绸之路的研究具有非常重要的意义。他表示，如此之多且成套的古代钱币，还不曾在其他地区被发现过。



考古学家表示，曼格斯套州的这处遗迹，是属于哈萨克斯坦的重要国家级文物古迹。



据悉，塔乞失当政期间，花剌子模国一度成为中亚地区最为强大的国家。疆域覆盖整个中亚、伊朗及帕米尔高原。在位时期，塔乞失还大力发展教育，并建立了一座中亚最大的图书馆。他在1200年死后，由妻子图儿干合敦所生的儿子阿拉乌丁•摩诃末继位。



【编译：木合塔尔·木拉提】