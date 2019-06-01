美国弗吉尼亚海滩城发生枪击案 已致12人死亡

哈通社/努尔-苏丹/6月1日 —— 据外媒报道，当地时间5月31日下午美国弗吉尼亚州海滩城发生枪击案，目前已造成枪手在内的12人死亡，6人受伤。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当天下午4时许，一名市政雇员持枪进入海滩城市政中心2号大楼进行无差别射击，当即造成11人死亡，6人受伤，枪手随后在与警方的交火中被击毙。

据弗吉尼亚政府知情人士向CNN透露，当天下午持枪进入市政中心的或为40岁的德韦恩·克拉多克（DeWayne Craddock），弗吉尼亚海滩城公用事业部的一名认证专业工程师。

德韦恩·克拉多克曾于近几年以当地道路项目联系人的身份出现在该部门的新闻稿中。对弗吉尼亚海滩城及周边各县的线上法庭记录进行搜索后，可以找到德韦恩·克拉多克曾在2013年有过一起机动车违章，但除此以外没有其他记录。

CNN援引1996年的一则新闻报道称，德韦恩·克拉多克在弗吉尼亚州纽波特纽斯的登比高中（Denbigh High）毕业后，曾加入美国预备役军事部队陆军国民警卫队（Army National Guard），位列二等兵。

警方已在现场找到枪手使用的一支手枪与一支步枪，弗吉尼亚海滩城警察局局长赛维拉在新闻发布会上表示，枪手所使用的手枪为.45口径，装有扩充弹匣与消音器。

据两名执法部门知情人士向CNN透露，已知信息显示，枪手所使用的枪支均为合法购买，其中一名知情人士还表示，这些枪支为近几周购得。