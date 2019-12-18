哈萨克斯坦国宝 “金人”铠甲在全球12个国家展出

哈通社/努尔苏丹/12月18日--《金人巡回世界博物馆》国际展览会总结新闻发布会18日在国家博物馆召开。

来自土耳其、乌兹别克斯坦、马来西亚等国家的博物馆领导人出席了新闻发布会。

项目旨在通过“金人”向世界宣传哈萨克斯坦悠久和丰富的文化历史遗产。

从俄罗斯莫斯科启程的项目，以“伟大草原历史和文化遗产”主题先后在土耳其、马来西亚、乌兹别克斯坦和希腊等国家的主要博物馆进行了巡展。成为哈萨克斯坦象征的“金人”已在世界12个国家展出。

巡展期间，展出的文物是草原文化和游牧民族胜利的象征。展览展示了古老的铁器时代至当今时代、萨克时代猎术的发展特征，以及丝绸之路对中世纪城市文化发展的贡献。

新闻发布会上发表讲话的北马其顿国家考古博物馆博物馆馆长戈兰·萨那耶夫说：“我在考古领域工作了20多年，非常荣幸能接到此次展览项目。一直都对草原文化，游牧历史感兴趣。2017年，看过关于萨克的展览。当时就希望有朝一日能在我们的博物馆展示关于欧亚文化的展览。通过此次展览发现，我们的文化与游牧民族留下的文化之宝有很多联系。”

值得一提的是，新闻发布会上还放映了纪念著名的哈萨克斯坦考古学家、哈萨克斯坦国家考古学院的创始人凯梅勒·阿克舍耶夫诞生95周年纪录片。

【编译：阿依波塔】