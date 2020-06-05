世贸组织第12届部长级会议或于明年在努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/6月5日 -- 据世贸组织官网消息，世贸组织成员正就2021年6月在努尔苏丹召开第12届部长级会议（MC12）的方案进行讨论。

消息称，此前计划于2020年6月8-11日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹召开的第12届部长级会议，因新冠肺炎疫情影响被迫推迟。

4月底，哈萨克斯坦向世贸组织成员通报，哈仍愿意于2021年6月在努尔苏丹继续举办第12届部长级会议，请求世贸组织总理事会主席就此与各成员举行磋商。

据悉，世贸组织总理事会主席、新西兰驻世贸组织大使戴维•沃克正与世贸组织成员进行协商，并将在2020年7月举行的世贸组织总理事会会议上确定MC12具体日期。

考虑到疫情形势发展存在不确定性，任何一种会期方案都只是«工作假设»，将根据疫情形势发展对其进行评估和调整。

世界贸易组织部长级会议是该组织最高决策机构，每两年举行一次，并有权对对多边贸易协定项下的所有事项做出决定。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫在去年10月16日举行的世界贸易组织总理事会会议上，正式当选第12届世界贸易组织部长级会议（MC12）主席。

【编辑：木合塔尔·木拉提】