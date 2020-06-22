就业保障路线图：新增12万余工作岗位

哈通社/努尔苏丹/6月22日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2020-2021年就业保障路线图框架下，5954个项目得到落实，新增12万余工作岗位。

落实就业保障路线图框架下，地方执行机构挑选出了6506个可实施项目。

基础设施项目将在以下4个方向落实：

-公共文化设施基本、复杂维修和重建（2703个项目）；

-对住房项目进行基本、复杂维修和重建（1039个项目）

-工程和交通运输基础设施的基础、中等和复杂维修，以及重建（1799个项目）；

-对居民点进行美化（965个项目）；

消息称，就业保障路线图项目落实过程中，使用至少90%的国内生产商商品和服务是该计划的基本前提条件之一。另外，应聘新增工作岗位人员中，至少有一半的雇员将通过就业中心就业。

当前，5954个项目已启动，并新增12万余工作岗位。其中，6.41万个岗位雇员通过就业保障中心。

就业保障路线图框架下，计划共新增25.5万个工作岗位，其中包括10万余稳定工作岗位。

通过就业保障路线图落实的项目已体现其积极影响。

例如，新建的80所学校将解决三班制学校的问题，增加农村地区的教育机会，并为大约7000名教师提供稳定工作岗位。

24个医疗卫生设施的建设增加了急救治疗机会，并为近1000名医疗领域工作人员提供了就业机会。

另外，36个文化体育设施的建设将对群众体育的发展产生积极影响，为年轻人提供休闲娱乐场所，并为1.6万人提供稳定工作机会。

【编译：阿依波塔】