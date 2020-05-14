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    新冠肺炎：13日新增确诊154例 康复185例

    09:27, 14 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 13日全天哈萨克斯坦共有154例新增新冠确诊病例。

    根据新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz的统计，13日00：01时至23：59时期间，哈国全境的病毒感染增长率为2.8%。

    13日全天各地区新增病例（感染率）情况如下：

    阿克托别州 - 8 (4,5%),

    阿拉木图州 - 7 (3,8%),

    阿特劳州 - 25 (5,8%),

    东哈州 - 3 (5,8%),

    江布尔州 - 1 (0,5%),

    西哈州 - 6 (2,3%),

    卡拉干达州 - 4 (2,0%),

    曼格斯套州 - 8 (6,2%),

    巴甫洛达尔州 - 1 (0,6%),

    突厥斯坦州 - 6 (3,2%),

    阿拉木图市 - 50 (3,1%),

    努尔苏丹市 - 30 (2,7%),

    奇姆肯特市 - 5 (2,0%).

    此外，当天共有185人康复出院。

    截至发稿前，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19确诊病例为5571人，已康复出院病例2408人，累计死亡病例32人。

    已康复人数占确诊总数的43%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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