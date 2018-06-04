哈萨克斯坦车辆登记数量较去年增13.4%

哈通社/阿斯塔纳/6月4日 - 据哈萨克斯坦汽车工业联盟统计，2018年前5个月的数据显示，1月1日-5月31日哈萨克斯坦新登记汽车数量较去年同期增长13.4%。

消息称，报告期内，共有501652辆汽车在国内车辆管理机构登记备案。



这一数据较去年同期增长了13.4%。



其中472367辆汽车，是由于车主信息更改而进行的重新登记注册。这较去年增长了12.3%（420447辆）。



初次登记备案车辆总数29285辆，较2017年增长32.6%。



值得注意的是，国内汽车交易市场行情显示，二手车交易中，车龄超过20年的老旧汽车教育数量有所上升，由去年的35.8%提升至39.4%；而1-3年的新车数量则由去年的7.5%减少至3.2%。



以地区计，2018年前5个月重新登记车辆数量最多的地区为阿拉木图州（73100辆）和南哈州（69754辆），以及阿拉木图市（57615辆）。而新车登记数量最多的地区为阿拉木图市（1503，占比20.3%）、阿斯塔纳（1124，占比15.2%）和南哈州（693,9.4%）。



【编译：木合塔尔·木拉提】