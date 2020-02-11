外交部：已支援中方13.6吨医疗物资 并分三批撤侨

哈通社/努尔苏丹/2月11日 – 哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在今天（11日）的政府例行会议上就外交部有关新型冠状病毒防控工作的情况进行了汇报。

据其介绍，在中国武汉爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，经过外交部与中方相关机构的协商和协调，哈萨克斯坦政府向中国方面提供了总量13.6吨（包括100万双医用手套和50万只医用口罩等）的人道主义援助物资，用于支援中方抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

2月2日，从冠状病毒疫情爆发中心区域的武汉市，用专机撤回了83名哈萨克斯坦在华侨民，并根据其他国家的外交请求，协助撤回了欧亚经济联盟成员国的24名公民（吉尔吉斯公民18人，白俄罗斯公民5人，亚美尼亚公民1人）。

除吉尔吉斯公民在抵达努尔苏丹后转乘专机前往比什凯克外，其余人员均被妥善安置在努尔苏丹城郊的隔离设施中接受医护人员的观察。

部长称，第二批自中国北京撤离的哈萨克斯坦侨民，搭乘阿斯塔纳航空公司专机于2月11日早晨抵达首都努尔苏丹，这一批人员总计217人。

第三批自中国撤离的155名哈萨克斯坦公民，将于2月12日启程。

目前还有343名哈萨克斯坦公民选择留在中国境内，这些人员主要是哈萨克斯坦驻外机构的工作人员及其家属，以及一部分留学生。

外长表示，哈萨克斯坦驻华使馆与中国教育部以及高等教育机构合作，保障在华人员的医疗用品和饮食供应等工作。

驻华机构与在华人员建立了密切联系，并提供相应的咨询服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】